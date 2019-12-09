شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الشيخ حمود المخلافي يوجه قبل قليل ضربة موجعة للسعودية أسوأ من هجوم الحوثيين على أرامكو .. شاهد (الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انسحب جنود من الالوية العسكرية المرابطة في الحدود اليمنية السعودية وبدأ تجهيز معسكر لهم في محافظة تعز للانضمام لقوات المقاومة . وقال مراسل قناة الجزيرة في اليمن سمير النمري ان الاف المقاتلين اليمنين انسحبوا من جبهات الحدود السعودية استجابة لدعوة وجهها القيادي في مقاومة تعز حمود المخلافي . جديد الخليج 365: Advertisements وأكد النمري في تغريدته ان المخلافي بدأ تجهيز معسكرات للجنود العائدين في محافظة تعز وتدريبهم وضمهم لقوات المقاومة في المحافظة . من جانبه كشف حساب يحمل اسم الشيخ حمود سعيد المخلافي، في تغريدة رصدها "ناس تايمز" عن انسحاب آلاف المقاتلين. فيديو لحشود هائلة من المجندين العائدين من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية إلى مدينة تعز استجابة لدعوة رئيس المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

ويظهر المجندون في معسكر أنشأه الشيخ المخلافي سُمى بلواء الجند بمنطقة يفرس جنوب مدينة تعز . #اليمن pic.twitter.com/ab8ywnj1rV — الشيخ حمود سعيد المخلافي (@hamoodsaeed0) December 7, 2019 "> "> الشيخ حمود سعيد المخلافي@hamoodsaeed0 فيديو لحشود هائلة من المجندين العائدين من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية إلى مدينة تعز استجابة لدعوة رئيس المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

ويظهر المجندون في معسكر أنشأه الشيخ المخلافي سُمى بلواء الجند بمنطقة يفرس جنوب مدينة تعز . #اليمن فيديو لحشود هائلة من المجندين العائدين من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية إلى مدينة تعز استجابة لدعوة رئيس المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

ويظهر المجندون في معسكر أنشأه الشيخ المخلافي سُمى بلواء الجند بمنطقة يفرس جنوب مدينة تعز . #اليمن pic.twitter.com/ab8ywnj1rV — الشيخ حمود سعيد المخلافي (@hamoodsaeed0) December 7, 2019 3,078 فيديو لحشود هائلة من المجندين العائدين من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية إلى مدينة تعز استجابة لدعوة رئيس المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

ويظهر المجندون في معسكر أنشأه الشيخ المخلافي سُمى بلواء الجند بمنطقة يفرس جنوب مدينة تعز . #اليمن pic.twitter.com/ab8ywnj1rV — الشيخ حمود سعيد المخلافي (@hamoodsaeed0) December 7, 2019 Twitter Ads info and privacy فيديو لحشود هائلة من المجندين العائدين من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية إلى مدينة تعز استجابة لدعوة رئيس المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

ويظهر المجندون في معسكر أنشأه الشيخ المخلافي سُمى بلواء الجند بمنطقة يفرس جنوب مدينة تعز . #اليمن pic.twitter.com/ab8ywnj1rV — الشيخ حمود سعيد المخلافي (@hamoodsaeed0) December 7, 2019

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