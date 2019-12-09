شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مجزرة جديدة في الجيش السعودي والسلطات تصدر اول اعلان رسمي (اسماء الضحايا) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت السعودية، مقتل 3 من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن "وكيل الرقيب بالقوات المسلحة أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، والجندي سلطان بن عيسى شلبي، استشهدا دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي (مع اليمن) بمنطقة جازان".

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وذكرت الوكالة أن "محافظ الطائف (غرب) سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منتسبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة، أدوا صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران ايضا".

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل الجنود الثلاثة، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.