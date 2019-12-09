شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن التحالف العربي يصدر توجيهاً عسكرياً وينفذ فوراً وقوات عسكرية تنتشر في العاصمة ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت قوات الامن في العاصمة عدن، نقاط تفتيش في مداخل مختلف المديريات، عقب تصاعد وتيرة الاغتيالات خلال الايام الماضية. وشهدت العاصمة عدن اليوم حالة استنفار امني واسع، لتشكيلات قوات الدعم والاسناد والحزام الامني بهدف تطبيق قرار التحالف العربي بمنع استخدام الدراجات النارية الغير مرقمة ومصادرة السلاح الغير مرخص والسيارات المجهولة. جديد الخليج 365: Advertisements واوقفت الحملة مئات الدرجات النارية في مديريات المعلا والبريقة والمنصورة والشيخ عثمان، كما نشرت تعميم يلزم ملاك المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة في مدينة البريقة. وتصاعدت خلال الايام الماضية العمليات الارهابية باستخدم الدرجات النارية لتنفيذ عمليات اغتيالات، والتي كان اخرها مساء الامس في الحجاز بالمنصورة. واصدر قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الاحد توجيهات بمنع استخدام الدرجات الغير مرقمة ومصادرة الاسلحة الغير مرخصة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاغتيالات في المدينة.

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