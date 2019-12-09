شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. مسن يتحرش بسيدة داخل مصعد في الكويت.. وحينما وصل إلى رقبتها والتفتت إليه كانت المفاجأة مزلزلة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اتهمت سيدة كويتية، رجلًا سبعينيًّا، بالتحرش بخادمتها في مصعد مركز صحي بالكويت، في واقعة غريبة من نوعها.

تعود تفاصيل الواقعة، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، بعد تقدم سيدة كويتية بشكوى قضائية للمركز الأمني بحق المتهم، اتهمته من خلالها بـ"التحريض على الفسق والفجور"، بعد أن "داعب" بيده رقبة عاملة منزلية.

جديد الخليج 365:

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في المقابل، أنكر الرجل السبعيني الاتهامات الموجهة إليه، مبررًا فعلته بقوله: "بأنه كبير في السن ولم يسعفه النظر، وكان يريد اللعب مع الطفلة التي كانت تحملها العاملة بين ذراعيها، وأنه لمس رقبة الخادمة عن طريق الخطأ".

لكن المفاجأة، أن تحريات المباحث توصلت من خلال التسجيل الخاص بكاميرا المصعد، أن المتهم لمس رقبة الخادمة ثلاث مرات، وقال كلامًا لم يتم تفريغه في المحضر، كون التسجيل لا يحتوي على الصوت، فيما قضت محكمة الجنح، بحبس المتهم السبعيني ثلاثة أشهر مع وقف النفاذ.

إلا أن المتهم استأنف الحكم، لتقضي محكمة الجنح المستأنفة الحكم عليه بالامتناع عن النطق بعقابه نظرًا لكبر سنه.

ويشار أن حادثة صادمة شهدتها الكويت، في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الشباب بالتحرش الجنسي واللفظي بفتيات خلال تسوقهن بأحد المجمعات التجارية وسط العاصمة الكويت.

وأثار المقطع الذي تم تداوله بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، استهجان العديد من رواد مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة المتحرشين.