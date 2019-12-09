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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قافلة مساعدات غذائية إماراتية تصل الجاح ببيت الفقيه في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر ، اليوم ، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة ضمن برنامج الإستجابة الإنسانية المتواصل.
وشملت المساعدات سلال غذائية متكاملة لأكثر من 500 أسرة موزعة على قرية المرازيق والتجمعات السكانية الأخرى في وادي الجاح لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين العائدين من مناطق نزوحهم إلى قراهم.
وتعد منطقة الجاح الواقعة جنوب الحديدة من أكثر المناطق تضرراً جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية.
ولا تزال قرية المرازيق ، أعلى وادي الجاح، تتعرض بين الفينة والأخرى لقذائف المليشيات الحوثية المتمركزة شرقاً بين مزارع الحسينية فضلاً عن حقول الألغام التي خلفته المليشيات في مزارعهم الأمر الذي أحرمهم ممارسة حياتهم بشكلها الطبيعي.
وعبر الأهالي عن سعادتهم بتدفق المساعدات الغذائية شاكرين لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها الإنسانية.
وأكدوا أن خير الإمارات داخل كل منزل، في ظل ظروف استثنائية وانعدام سبل العيش . وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دشنت برنامج مساعداتها الغذائية لشهر ديسمبر بقافلة مماثلة لمئات النازحين من قراهم في منطقة البرح إلى منطقة الغليل التابعة لمديرية موزع بمحافظة تعز.
يشار إلى أن المساعدات الغذائية المقدمة من دولة الإمارات خلال الشهر المنصرم شملت أكثر من 3600 أسرة نازحة وفقيرة في الساحل الغربي.
وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسح دقيق ومتجدد من قبل مختصين وبالتعاون مع الشخصيات الإجتماعية ومواطنين لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها على طول إمتداد الساحل الغربي.
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