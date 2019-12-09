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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن منطقة ضغط جوي منخفض على مقربة من سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن منطقة ضغط جوي منخفض واضحة المعالم تقع شرق -جنوب شرق بحر العرب على مقربة من دائرة عرض 10.28 شمالا وخط طول 59.4 شرقا.
وبين المركز أنها تبعد عن أرخبيل سقطرى بحوالي 650كم، وهناك توقعات خلال الساعات ال12 القادمة ان تتحول إلى منخفض جوي يتحرك غرب-شمال غرب موقعه الحالي وغرب-جنوب غرب لاحقا.
وأشار إلى أن "الطقس المرافق، سحب منخفضة ومتوسطة كثيفة يتخللها سحب رعدية عنيفة إلى عنيفة جدا".
وقال إن "الرياح المصاحبة حوال 30 عقدة، الضغط جوي حوال 1000 مليبار".
ولفت إلى أن "سحب ركامية كثيفة تشهدها هذه اللحظة المرتفعات الجبيلة الغربية وإنخفاض في مدى الرؤية الافقية في محافظة حجة إلى 2000 متر بسبب الشابورة المائية، التوقعات بالامطار وارده بإذن الله، قد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة".
وتابع "سحب منخفضة كثيفة ، شابورة مائيةوضباب تشهدها المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وبالتالي وجب تنبيه الاخوة سائقي المركبات من الانخفاض في مدئ الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية في المرتفعات الغربية وكذا الهضاب الداخلية من محافظة تعز غربا وحتى محافظة المهرة شرقا".
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