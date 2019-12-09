الشرطة العسكرية بتعز تختطف نسوة بدون مسوغ قانوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

أقدمت الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، وسط اليمن، على اختطاف عدد من النسوة بدون مسوغ قانوني.



وقالت مصادر محلية في منطقة الضباب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب غرب مدينة تعز إن آليات تابعة للشرطة العسكرية أقدمت على اختطاف عدد من النسوة بدون مسوغ قانوني.

وأوضحت مصادر قانونية، أن النسوة تم ترحيلهن من البحث الجنائي الي السجن المركزي ة الاحد بدون مسوغات قانونية لذلك.

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واشارت ذات المصادر إلى أن النسوة تم اتهامهن بالتخابر لصالح الحوثي ،ولم يتسن لنا التأكد من الأسباب الحقيقة لاختطاف النساء وإيداعهن السجن المركزي بتعز من مصادر محايدة.

يذكر أن الاطقم التي خرجت الى الضباب كان في يوم عطلة رسمية.

وطالبت المصادر منظمات المجتمع المدني بالوقوف بحزم في وجه الانتهاكات التي تتعرض له النساء على يد افراد من الشرطة العسكرية.

وناشد أقارب وذووا النساء المختطفات رئيس الوزراء ووزير حقوق الانسان بالتدخل الفوري لاطلاق سراح النساء ورد الاعتبار لهن ولأسرهن