- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة العسكرية بتعز تختطف نسوة بدون مسوغ قانوني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365 - علي كامل:
أقدمت الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، وسط اليمن، على اختطاف عدد من النسوة بدون مسوغ قانوني.
وقالت مصادر محلية في منطقة الضباب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب غرب مدينة تعز إن آليات تابعة للشرطة العسكرية أقدمت على اختطاف عدد من النسوة بدون مسوغ قانوني.
وأوضحت مصادر قانونية، أن النسوة تم ترحيلهن من البحث الجنائي الي السجن المركزي ة الاحد بدون مسوغات قانونية لذلك.
واشارت ذات المصادر إلى أن النسوة تم اتهامهن بالتخابر لصالح الحوثي ،ولم يتسن لنا التأكد من الأسباب الحقيقة لاختطاف النساء وإيداعهن السجن المركزي بتعز من مصادر محايدة.
يذكر أن الاطقم التي خرجت الى الضباب كان في يوم عطلة رسمية.
وطالبت المصادر منظمات المجتمع المدني بالوقوف بحزم في وجه الانتهاكات التي تتعرض له النساء على يد افراد من الشرطة العسكرية.
وناشد أقارب وذووا النساء المختطفات رئيس الوزراء ووزير حقوق الانسان بالتدخل الفوري لاطلاق سراح النساء ورد الاعتبار لهن ولأسرهن
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العسكرية بتعز تختطف نسوة بدون مسوغ قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.