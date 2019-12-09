أهالي العبر يناشدون السلطة المحلية بافتتاح فرع للاحوال المدنية في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - العبر

بعث عدد من النشطاء من ابناء مـديرية العبر الصحراوية بوادي وصحراء حضرموت مناشدة للسلطة المحلية بحضرموت ممثلة بالمحافظ الاب اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية والاستاذ عصام بن حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء والشيخ سالم بن ملهي الصيعري مدير عام مديرية العبر طالبوا من خلالها اعادة افتتاح فرع مكتب الاحوال المدنية في مديريتهم.



وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من ابناء مديرية العبر ان معاناتهم تكبر حينما يريدو استخراج شهادات ميلاد لابنائهم وكذا استخراج بطائق الكترونية لهم .

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واكد الناشطون انهم يضطرون للذهاب لمديريات اخرى او يبقون هكذا وان هذا الامر يصعب عليهم وقت ابراز الاوراق الثبوتية في بعض الامور.

وخاطب ابناء مديرية العبر السلطات المحلية بالمحافظة والمديرية بقولهم ماذنبنا نحن ابناء هذه المديرية المعطاءة حتى يتم تعطيل مكتب الاحوال بالمديرية منذ مايقرب باكثر من 5 اعوام داعينهم الى اعادة النظر في قرار الاغلاق ذاك واستعادة افتتاح مكتب الاحوال لتسهيل معاملة ابناء المديرية في استخراج شهادات الميلاد والبطائق الشخصية.

وتمنى ابناء المديرية من قيادات السلطة المحلية سرعة الاستجابة في اعادة تشغيل مكتب الاحوال بالمديرية املين ان تلق مناشدتهم اذان صاغية واستجابة سريعة خدمة لكل ابناء المديرية.