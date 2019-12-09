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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناطق بوادي حضرموت تستعد لاستقبال خدمة 3g للإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
اكد مصدر خاص بمؤسسة الاتصالات اليمنية، ان فريقا فنيا من شركة يمن موبايل قام مساء امس السبت بتركيب جهاز تشغيل الـ 3G في المحطة التشغيلية الواقعة في منطقة شتاح بتاربة .
واكد المصدر ان الفريق الفني القادم من المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء سيقوم بتركيب اجهزة الـ3G لعدد من محطات اليمن موبايل بوادي حضرموت منها بمنطقة مدودة وتاربة وتريم.
وبحسب المصدر فان الفريق قام منذ يومين بتركيب الاجهزة في المحطات الواقعة بمدودة وتاربة وتريم موضحا ان مهمة الفريق المتواجد هوالتركيب فقط وان فريقا اخر سيصل في الايام القادمة للقيام بعملية البرمجة والتشغيل.
ورفع المصدر البشرى للمواطنين مستخدمي شركة يمن موبايل بتشغيل خدمة الـ3G في تاربة ومدوده بعد سنوات من المطالبة من قبل ادارة فرع المؤسسة بوادي حضرموت وكذا بتواصل مستمر من قبل الخيرين من شخصيات وشيوخ ومهتمين من ابناء تاربة افضت الى تشغيل الخدمة في المنطقة .
وخلال الايام القليلة القادمة باذن الله سيدشن رسميا تشغيل الانترنت عبر خدمة الـ 3G بالمنطقة عبر محطات ابراج يمن موبايل بعد ان تم تركيب الاجهزه فيها والذي سيلمس المستخدم تحسنا ملحوظا في سرعة نقل البيانات عبرها.
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