شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القطيبي للصرافة تعلن الغاء الاتفاق لصرف مرتبات وزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 قالت شركة القطيبي ان الاتفاق بينها وبين وزارة الداخلية لصرف مرتبات منتسبي الوحدات الأمنية بعدن والمحافظات الاخرى تم الغائه.

Advertisements وصرح مصدر مسؤل في شركة القطيبي للصرافة انه تم الغاء الاتفاق بينها وبين وزارة الداخلية بخصوص صرف رواتب الافراد والضباط في الوزارة. واشار المصدر إلى ان الالغاء سببه عدم وصول المخصصات المالية حسب الاتفاق.

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