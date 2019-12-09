مجهولون يعتدون على سائق قاطرة بوادي حضرموت ويقتلونه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

رصدت كاميرات مراقبة بأحد المجمعات التجارية بوادي حضرموت عملية اعتداء على سائق ناقلة نفط وقتله قبل ايام.



وقال مصدر مقرَّب من الضحية، إن مسلحين اثنين، حاولا السطو على ناقلة نفط أثناء توقفها في مجمع بن حترش بوادي حضرموت، أمس الأول، وغياب السائق عنها ويدعى محمد فيصل محمد مصلح القباطي.

وتوقفت سيارة نوع كرولا لون كحلي جوار الناقلة من جهة اليمين، وعلى متنها سخصان، ترجل سائقها، وفور فتحه باب الناقلة الأيمن، توجه نحوه سائق الناقلة مسرعاً محازلاً إيقافه- وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة بالمجمع.

وأظهرت الكاميرا، الشجار بين السائقين واشتباكهما بالأيدي، بينما خرج شخص آخر من المقعد الأمامي للمركبة الكورولا مسرعاً، وعلى ما يبدو أنه كان يحمل سلاحاً نارياً بيده، وحاول الاشتباك مع "القباطي" وضربه بعقب السلاح "الآلي" إلا أن تدخل الحاضرين فض الاشتباك.

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وبموجب الفيديو، بدت عملية التلاسن والتراشق بالكلمات واضحة، ما أدَّى إلى عودة الاشتباك بالأيدي، بينما قام الشخص "الراكب" بإطلاق عيار نار على "القباطي" أرداه على الفور، ولاذ الجناة بالفرار- حسب فيديو كاميرا المراقبة.

ووفقا لوكالة في تقرير أولي قدمته إدارة أمن مديرية حوره ووادي العبر بحضرموت الوادي والصحراء، لمدير شركة الحثيلي -التي تعود إليها ملكية ناقلة النفط- أكد أنه بموجب المعلومات التي تم جمعها، تبين أن الجانيين يسكنان في منطقة تدعى الخشعة، ويدعيان "م. م. ح. أ" و"ص. أ. أ" وأن الشخص القاتل هو "الراكب في المقعد الأمامي بسيارة الكرولا".

وأشار التقرير إلى أن عملية التحري وراء الجناة ومتابعتهم مستمرة والتحقيقات جارية، موصياً بتعزيز حراسة كل ناقلة.

وطالب أولياء دم القباطي الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.