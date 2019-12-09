- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يتلف 7287 لغم حوثي في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
أتلف فريق مشروع مسام لنزع الألغام بالتنسيق مع القوات المشتركة والتحالف العربي 7287 لغم زرعتها مليشيات الحوثي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية بالساحل الغربي .
وتمكن الفريق الهندسي من نزع آلاف الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف مناطق الساحل الغربي ، ويسعى الفريق لتطهير بقية المناطق من تلك الحقول .
الجدير بالذكر أن فريق مسام وبالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي سبق وأن أتلف آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي .
وتضع الألغام والعبوات الناسفة حياة مئات الآلاف من المواطنين الذين لم يسلموا منها في حال الخطر ، وسقط على إثرها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين ضحايا جراء إنفجارها في الطرقات العامة والفرعية والمزارع والأحياء السكنية وداخل منازلهم .
كانت هذه تفاصيل خبر مسام يتلف 7287 لغم حوثي في الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.