مسام يتلف 7287 لغم حوثي في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أتلف فريق مشروع مسام لنزع الألغام بالتنسيق مع القوات المشتركة والتحالف العربي 7287 لغم زرعتها مليشيات الحوثي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية بالساحل الغربي .



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وتمكن الفريق الهندسي من نزع آلاف الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف مناطق الساحل الغربي ، ويسعى الفريق لتطهير بقية المناطق من تلك الحقول .

الجدير بالذكر أن فريق مسام وبالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي سبق وأن أتلف آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي .

وتضع الألغام والعبوات الناسفة حياة مئات الآلاف من المواطنين الذين لم يسلموا منها في حال الخطر ، وسقط على إثرها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين ضحايا جراء إنفجارها في الطرقات العامة والفرعية والمزارع والأحياء السكنية وداخل منازلهم .