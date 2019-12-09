ضبط مئات المركبات والدراجات المُخالفة لأنظمة السير بالعاصمة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن تمكنت الأجهزة الأمنية بعدن، من ضبط مئات المركبات والدراجات النارية الغير مُرقمة في عموم مديريات العاصمة، وذلك في أول أيام الحملة التي جرى إطلاقها للحد من الجريمة.

Advertisements واحتجزت الأجهزة الأمنية عشرات الدراجات النارية والسيارات المخالفة وغير المرقمة بشوارع مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة. وضبط الأجهزة الأمنية أيضاً أسلحة غير مُرخصة بحوزة بعض الأشخاص في عدة مديريات. وانتشرت القوات بمحتلف شوارع العاصمة عدن من أجل الحد من الجريمة وضبط العناصر الخطرة، وكذلك مصادرة الدراجات النارية والسيارات المخالفة.

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