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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرجعية حلف قبائل حضرموت تعزي في وفاة المقدم سعيد التميمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
بعثت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء برقية عزاء ومؤاساة إلى المقدم / قيس بن العبد بن يماني التميمي ، مقدم قبيلة بني تميم و طائلة بني ظنه ، والمقدم/أنور منصور بن يماني التميمي ، القائم بأعمال المقدم قيس في حضرموت ، وإلى كافة مقادمة بني ظنه عموما وآل تميم خصوصا وأسرة الفقيد ، وذلك في وفاة المغفور له إن شاء الله المقدم/سعيد عبدالله بن سلمه التميمي ، والذي وافته المنية مساء الأحد 8 ديسمبر 2019.
وأعربت المرجعية في البرقية المرسلة عن بالغ الحزن والمؤاساة في رحيل الفقيد والذي يعد أحد الهامات والقامات القبلية التي يشار لها بالبنان ، لماله من بصمات واضحة وجلية في خدمة عشيرته خصوصا وحضرموت وأهلها على وجه العموم ...
حيث جاء نص البرقية كما يلي:
الأخ المقدم/ قيس بن العبد بن يماني التميمي ، مقدم قبيلة بني تميم و طائلة بني ظنه ، والمقدم/أنور منصور بن يماني التميمي ، القائم بأعمال المقدم قيس في حضرموت ، وكافة مقادمة بني ظنه عموما وآل تميم خصوصا وأسرة وأشقاء الفقيد.
تحية طيبة ، وبعد :
"ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نحن مرجعيات حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء من مقادمة ومناصب ومشايخ نبأ وفاة المقدم/سعيد عبدالله بن سلمه التميمي ، والذي يعد أحد الهامات والقامات القبلية التي يشار لها بالبنان لديكم ولدينا ولدى جميع العشائر والفخائذ ؛ لما له من اسهامات وبصمات واضحة ومشهودة إلى جانبكم في تسيير الشؤون القبلية والإصلاح بين الناس وعمل الخير ، وإننا بهذا المصاب الجلل، نتقدم إلى جنابكم الكريم وإلى أسرة وذوي الفقيد و جميع طائلة بني ظنة وقبيلة آل تميم بعظيم التعازي والمؤاساة في رحيل هذه القامة القبلية ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يلهمنا وإياكم جميعا الصبر والسلوان.."
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