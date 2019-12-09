لقاء بالمكلا يجمع مديري أوقاف ساحل ووادي حضرموت بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا استقبل الشيخ أحمد علي السعدي مدير عام مكتب أوقاف وإرشاد ساحل حضرموت، مراد رمضان صبيح مدير عام مكتب أوقاف وإرشاد الوادي والصحراء وذلك خلال زيارته الحالية المكلا .

Advertisements وفي اللقاء تبادل واستعرض الطرفان جانبا لأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك لمكتبي الوزارة وخاصة فيما يتعلق بمباني الوقف واشكالاتها وأراضي الوقف البيضاء وإيجاد السبل والحلول المناسبة لتطويرها مستقبلا كما تم نقل جانبا من آلية العمل الاداري لكل مكتب بهدف الاستفادة والتبادل المعرفي والخبراتي وسبل التعاون المشترك بين المكتبين . وخلال اللقاء تم طرح فكرة إقامة دورة للدعاة والخطباء لمجابهة تلك الانحرافات العقائدية والأفكار الدخيلة والمستوردة على مجتمعنا التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط وصفوف الشباب ومن ينجر وراءهامن العامة والمغرر بهم .

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