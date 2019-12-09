شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثري يدشن برنامج دعم طلبة العلم بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا دشن الدكتور عبدالباقي علي الحوثري المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، برنامج دعم طلاب العلم لدعم طلاب السكن الداخلي بالمعاهد المهنية والتقنية بوسائد وأغطية بتمويل وتنفيذ من مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية .

وقام الحوثري بمعية صالح حمد باحشوان مدير العلاقات العامة والاعلام بمؤسسة صنائع المعروف الإنسانية بتوزيع (400) وسادة و(400) أغطية جديدة على طلاب السكن الداخلي بالمعهد المهنية والتقنية التابعة لمكتب وزارة التعليم الفني . Advertisements حيث جاء حصيلة التوزيع الإجمالية حسب التالي: المعهد التقني التجاري (180) أغطية و(180) وسادة وللمعهد المهني الصناعي خلف (60) أغطية و(60) وسادة والمعهد التقني الصناعي شارع البلده والمعهد المهني الصناعي بجول مسحه (160) أغطية و(160) وسادة . حيث عبر الدكتور/ عبدالباقي الحوثري عن سعادته بهذا العمل والانجاز الذي يعتبر مشروع تحسين البيئة التعليمية وتجويد وتحسين بيئة التعليم لكافة الطلاب وهذا يساعدهم على التحفز والجدية والمثابرة للإرتقاء بمستواهم العلمي والتعليمي . من جانبهم عبروا عدد من طلاب السكن الداخلي بالمعهد التقني التجاري بفوة عن جزيل شكرهم لكافة الجهود المبذولة التي يقوم بها مكتب التعليم الفني والتدريب المهني المتمثلة بالدكتور/ عبدالباقي علي الحوثري لحرصه وتلمسه اللا محدود لكافة هموم الطلاب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثري يدشن برنامج دعم طلبة العلم بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.