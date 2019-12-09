شكرا لقرائتكم خبر عن شاه.. رفض انقلاب السيسي ومُنع من الخطابة.. جنازة مهيبة للداعية المصري "فوزي السعيد" تثير جنون الرئيس المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حاتم الحويني | Hatem [email protected]_alhowainy فقدنا للشيخ الفاضل #فوزي_السعيد طيب الله ثراه ليس فقداً للحمه ودمه وشخصه وصورته!

بل فقدنا جزء من ميراث النبوة، وهو العلم، وذلك مؤذنٌ بقرب الساعة وفشوِّ الضلالة؛ قال ﷻ: ﴿أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾.

قال ابن عباس: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. Advertisements ٧٨٧ فقدنا للشيخ الفاضل #فوزي_السعيد طيب الله ثراه ليس فقداً للحمه ودمه وشخصه وصورته!

بل فقدنا جزء من ميراث النبوة، وهو العلم، وذلك مؤذنٌ بقرب الساعة وفشوِّ الضلالة؛ قال ﷻ: ﴿أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾.

قال ابن عباس: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) December 8, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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