شكرا لمتابعة خبر عن واقفًا على قدميه .. "بن سلمان" يشاهد حدثًا تاريخيًا لأول مرة في السعودية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرص ولي العهد السعودي، على المشاركة في حدث تاريخي يقام لأول مرة على أراضي المملكة، مساء السبت.

وشاهد الأمير محمد بن سلمان، جانبًا من نزال الدرعية التاريخي، وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" متابعة ولي العهد للحدث الأهم على مستوى العالم، واقفا على قدميه.

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واحتضن ميدان الدرعية، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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وتم تشييد ميدان الدرعية خصيصًا لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.

وكان الملاكمان البريطاني جوشوا والمكسيكي وريز وصلا الأسبوع الماضي إلى المملكة استعداداً للمواجهة الثأرية بينهما.

فيديو لظهور الأمير محمد بن سلمان في #نزال_الدرعيه_التاريخي للملاكمة بين رويز و جوشوا. #محمد_بن_سلمان_في_الدرعيه pic.twitter.com/WHzgWvg8e3

— خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) December 7, 2019 وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ "اشتباك الكثبان"، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو (حزيران) الماضي بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة، وسط حلبة تتسع لأكثر من 15 ألف متفرج في ميدان الدرعية.

واحتفى مغردون سعوديون على "تويتر" بمشاركة ولي العهد للجمهور في مشاهدة النزال التاريجي، ودشنوا هاشتاغا سرعان ما تصدر تويتر بالممكلة بعنوان "محمد بن سلمان في الدرعية".

وقال عبدالعزيز اليوسف: "حضور سمو ولي العهد نزال الدرعية التاريخي.. حضور تاريخي.. لرجل تاريخي.. في مكان تاريخي.. في مناسبة تاريخية".

وشارك فواز الشريف مغردا على الهاشتاغ: "كيف لا نعيش كل هذا الفخر وأنت فينا".

وغرد فهد بن سالم: "يتواجد الأمير محمد بن سلمان في الدرعية بين شعبه وأهله بكل تواضع.. قدوتنا وقائدنا للنجاح".

فيديو لظهور الأمير محمد بن سلمان في #نزال_الدرعيه_التاريخي للملاكمة بين رويز و جوشوا. #محمد_بن_سلمان_في_الدرعيه pic.twitter.com/WHzgWvg8e3

— خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) December 7, 2019