شكرا لمتابعة خبر عن دولة صغيرة ولكن كبيرة بأفعالها.. أمير قطر يبعث برسالة إلى ترامب بعد هجوم الضابط السعودي وهذا ما جاء فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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