شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: صحيفة أمريكية تزف قبل قليل اسعد خبر للملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بأكمله وتكشف السبب الحقيقي لمهاجمة الشمراني القاعدة الامريكية على "فلوريدا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير جديد أن مطلق النار في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني، قدم شكوى رسمية في وقت سابق من هذا العام ضد مدرب أغضبه في الفصل عندما وصفه بلقب مهين.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد انتشر مقتطف من الشكوى، في أوساط الطيارين المتدربين، وجاء فيه أن المدرب وصف الملازم الشمراني بأنه ”شارب إباحي“ (في تشبيه لشارب الشمراني بممثل إباحي)، ما تركه محرجًا وغاضبًا أمام حوالي 10 طلاب طيران آخرين. وقال الشمراني في الشكوى: ”شعرت بالغضب: لماذا يقول ذلك أمام الفصل ”. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها اطلعت على مقتطف من الشكوى، كما صدق عليها شخص تحدث مع الملازم الشمراني بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

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ولا يُعرف سوى القليل عن حياة الملازم الشمراني في ولاية فلوريدا خلال أشهره كمتدرب، ويبدو أن الحادث الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي أغضبه بما فيه الكفاية حيث ساعده طالبان أمريكيان في الفصل على تقديم شكواه، وفقًا للشخص الذي تحدث معه حول ذلك.

وأفاد الملازم الشمراني أن المواجهة جاءت في نهاية حصة للأرصاد الجوية، عندما سأل المعلم جيمس داي عما إذا كان لدى الطلاب أي أسئلة قبل أن يصرفهم.

ثم تحول المدرب إلى الملازم الشمراني وسأل عما إذا كان لديه أية أسئلة ، مخاطبًا إياه بـ“Porn Stash“ – كتبت بهذه الطريقة في الشكوى – في إشارة واضحة إلى شارب ممثل إباحي.

وتابع المدرب ضاحكًا وهو يتساءل من جديد: ”ماذا؟ هل لم تشاهد نجمًا إباحيًا من قبل؟ ”، وكتب الملازم الشمراني في شكواه: ”بعدما لم أرد غير الموضوع“.

وقال براين بوسي ، رئيس الشركة التي وظفت المدرب إنها تعاملت مع الأمر في أبريل: ”تم اتخاذ إجراء وظيفي مناسب في القضية محل السؤال، تم اتخاذ إجراء تصحيح وإغلاق الأمر في أبريل ، ولا تعليق إضافي لدينا“.

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وقالت الصحيفة إن الجهة المسؤولة عن مثل هذه الحالات في القاعدة عرضت على الملازم الشمراني أن يعتذر المدرب، لكن الشمراني رفض العرض، وتحدث بدلاً من ذلك إلى المكتب البحري الذي يشرف على الطلاب الدوليين.

وقال عدد من الموظفين الحكوميين إنهم يعتقدون أنه كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المدرب ، لكنه استمر في تدريس الطلاب.

وبعد مرور أسبوع تقريبًا على الحادث الذي وقع في أبريل، تم إرفاق الملازم الشمراني بالمدرب في حصة تدريب على الطيران وفقًا لجدول استعرضته الصحيفة.

غير أن الشمراني اشتكى مرة أخرى وتم إلغاء الحصة وإعادة جدولتها مع مدرب آخر.

كشف تقرير جديد أن مطلق النار في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني، قدم شكوى رسمية في وقت سابق من هذا العام ضد مدرب أغضبه في الفصل عندما وصفه بلقب مهين.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد انتشر مقتطف من الشكوى، في أوساط الطيارين المتدربين، وجاء فيه أن المدرب وصف الملازم الشمراني بأنه ”شارب إباحي“ (في تشبيه لشارب الشمراني بممثل إباحي)، ما تركه محرجًا وغاضبًا أمام حوالي 10 طلاب طيران آخرين. وقال الشمراني في الشكوى: ”شعرت بالغضب: لماذا يقول ذلك أمام الفصل ”. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها اطلعت على مقتطف من الشكوى، كما صدق عليها شخص تحدث مع الملازم الشمراني بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

ولا يُعرف سوى القليل عن حياة الملازم الشمراني في ولاية فلوريدا خلال أشهره كمتدرب، ويبدو أن الحادث الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي أغضبه بما فيه الكفاية حيث ساعده طالبان أمريكيان في الفصل على تقديم شكواه، وفقًا للشخص الذي تحدث معه حول ذلك.

وأفاد الملازم الشمراني أن المواجهة جاءت في نهاية حصة للأرصاد الجوية، عندما سأل المعلم جيمس داي عما إذا كان لدى الطلاب أي أسئلة قبل أن يصرفهم.

ثم تحول المدرب إلى الملازم الشمراني وسأل عما إذا كان لديه أية أسئلة ، مخاطبًا إياه بـ“Porn Stash“ – كتبت بهذه الطريقة في الشكوى – في إشارة واضحة إلى شارب ممثل إباحي.

وتابع المدرب ضاحكًا وهو يتساءل من جديد: ”ماذا؟ هل لم تشاهد نجمًا إباحيًا من قبل؟ ”، وكتب الملازم الشمراني في شكواه: ”بعدما لم أرد غير الموضوع“.

وقال براين بوسي ، رئيس الشركة التي وظفت المدرب إنها تعاملت مع الأمر في أبريل: ”تم اتخاذ إجراء وظيفي مناسب في القضية محل السؤال، تم اتخاذ إجراء تصحيح وإغلاق الأمر في أبريل ، ولا تعليق إضافي لدينا“.

وقالت الصحيفة إن الجهة المسؤولة عن مثل هذه الحالات في القاعدة عرضت على الملازم الشمراني أن يعتذر المدرب، لكن الشمراني رفض العرض، وتحدث بدلاً من ذلك إلى المكتب البحري الذي يشرف على الطلاب الدوليين.

وقال عدد من الموظفين الحكوميين إنهم يعتقدون أنه كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المدرب ، لكنه استمر في تدريس الطلاب.

وبعد مرور أسبوع تقريبًا على الحادث الذي وقع في أبريل، تم إرفاق الملازم الشمراني بالمدرب في حصة تدريب على الطيران وفقًا لجدول استعرضته الصحيفة.

غير أن الشمراني اشتكى مرة أخرى وتم إلغاء الحصة وإعادة جدولتها مع مدرب آخر.