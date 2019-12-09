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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشروع خدمات النوع الاجتماعي بالجوف ينظم البازار النسوي للاسر المنتجة

2019/12/09 الساعة 03:55 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

نظم مشروع خدمات النوع الاجتماعي بمحافظة الجوف اليوم البازار النسوي لمنتجات الاسر المنتجة المستفيدة من برامج التمكين الاقتصادي وذلك ضمن حملة 16يوم لمناهضة العنف القائم علي النوع الاجتماعي

وتم في البزار استعراض العديد من المنتجات النسوية من خلال برامج الخياطة والتفصيل والبخور والعطور وتربية الاغنام والمواشي وصناعة الحلويات والمعجنات

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واشاد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي بما يقدمه المشروع من خدمات تهتم بالنساء والفتيات في الجوف موكدا اهتمام السلطة المحلية في المحافظة التعاون مع المشروع في تنفيذ مثل هذه الانشطة النوعية