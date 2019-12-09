سقطرى.. استمرار انقطاع الطرقات بسبب الانهيارات الصخرية

أكد سكان محليون في محافظة سقطرى، جنوب شرق اليمن، استمرار انقطاع بعض الطرق المؤدية إلى العاصمة حديبو بسبب الانهيارات الصخرية التي شهدتها المحافظة عقب الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الأرخبيل على مدى أيام.



وقال السكان إن الطرقات ما زالت تعزل المناطق الغربية والشرقية عن العاصمة حديبو، بسبب حجم الانهيارات الصخرية والأتربة الكبيرة التي يصعب رفعها بسرعة.



وبحسب المصادر فإن الطرق المؤدية إلى مطار سقطرى ما تزال مقطوعة، مؤكدة استمرار الجرافات والآليات بالعمل منذ ثلاثة أيام من أجل جرف التربة والصخور من الطرقات.



في السياق قال مسؤول في مكتب الصحة لوسائل إعلام محلية، إن امرأة توفت أثناء اسعافها قبل وصولها إلى عاصمة المحافظة بسبب انقطاع الطرقات نتيجة الانهيارات الصخرية الكبيرة.



وأعلنت السلطة المحلية يوم السبت حالة طوارئ في سقطرى لمواجهة العاصفة "بافان" التي تضرب المحافظة منذ خمسة ايام، مسببة بانهيار منازل وإصابة مواطنين خسائر كبيرة في الممتلكات والمواشي.





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