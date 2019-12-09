شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. عريس يهرب ليلة الدخلة وآخر يتحرش بامرأة أمام عروسه.. أغرب مواقف حدثت على الهواء خلال حفلات الزفاف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعد أحد مقدمي المحتوى على "يوتيوب" فيديو يشمل عدد من المواقف المحرجة التي شهدتها حفلات الزفاف خلال الفترة الأخيرة.
وفي الفيديو، هناك 10 مواقف غريبة أبرزها محاولة هروب أحد الشبان من حفل زفافه، وكذلك تحرش العريس بأحد المعازيم.
جديد الخليج 365:
وقد نال الفيديو الكثير من المشاهدات والتدوالات بين رواد التواصل الاجتماعي.
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