الخنبشي: أهدافنا في 2020 زيادة الموارد سواء من الضرائب والجمارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

أكد الدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لزيادة الموارد باي طريقة ممكنة.

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وقال الخنبشي في حديث مع قناة الغد المشرق في برنامج عين على حضرموت الذي يعده ويقدمه الزميل عيدروس الخليفي: "أهدافنا في 2020 زيادة الموارد سواء من الضرائب والجمارك".

وبخصوص حركة البناء والإعنار في بلادنا، قال الخنبشي: "لا يوجد إعمار والحرب مستمرة في اليمن".