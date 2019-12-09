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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخنبشي: أهدافنا في 2020 زيادة الموارد سواء من الضرائب والجمارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
أكد الدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لزيادة الموارد باي طريقة ممكنة.
وقال الخنبشي في حديث مع قناة الغد المشرق في برنامج عين على حضرموت الذي يعده ويقدمه الزميل عيدروس الخليفي: "أهدافنا في 2020 زيادة الموارد سواء من الضرائب والجمارك".
وبخصوص حركة البناء والإعنار في بلادنا، قال الخنبشي: "لا يوجد إعمار والحرب مستمرة في اليمن".
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