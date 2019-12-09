عدن .. مدير عام الشيخ عثمان يطلع على سير حملة النظافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلع القائم بأعمال مدير عام مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن - أمين عام المجلس المحلي بالمديرية - علي عبدالمجيد علي - على سير أعمال حملة النظافة الشاملة الجاري تنفيذها في المديرية ، والذي أطلق فعالياتها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد ، الأربعاء الماضي لمدة أسبوع ، في عموم مديريات المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .



وأستمع من قسم النظافة بالمديرية ، إلى شرح مفصل عن الحملة ، والذي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ، والتي تستهدف رفع القمامة والمخلفات المتراكمة من كافة شوارع وأحياء كافة مناطق مديرية الشيخ عثمان .. مشيراً إلى أن الحملة - والذي خصص لها عدد من الآليات والمعدات - يتم إزالة المخلفات مباشرة وأولاً بأول إلى المكب التحويلي بمنطقة الحسوة قبل نقلها إلى المكب الرئيسي في بئر النعامة بمديرية البريقة .

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وشدد القائم بأعمال مدير عام مديرية الشيخ عثمان ، علي عبدالمجيد ، على ضرورة الإستغلال الأمثل للحملة ، والذي يأتي تنفيذها بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء ، ومتابعة حثيثة من محافظ المحافظة أحمد سالم ربيع علي ، وذلك ضمن سلسة الجهود الحكومية لإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة عدن على ضوء إتفاق الرياض لإظهارها بصورة لائقة وجميلة تتفق مع مكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد .

وأشاد عبدالمجيد ، بالجهود المبذولة من قبل قيادة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ممثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس قائد راشد أنعم ، ونائبه نبيل غانم أحمد ، على تنفيذهم هذه الحملة الإستثنائية ، وحملات النظافة الأخرى رغم شحة الإمكانيات الفنية والمالية الذي يعانيها الصندوق خلال الفترة الراهنة ، مثمناً - في الوقت ذاته - الأعمال الجبارة والمتميزة الذي يقومون به عمال النظافة في كافة مناطق مديرية الشيخ عثمان .

ودعا المواطنين بكافة شرائحها المجتمعية ، إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساعدة عمال النظافة ، وذلك في وضع القمامة بالأماكن المخصصة لها لما من شأنه الحفاظ على النظافة العامة والوقاية من الأمراض .