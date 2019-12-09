البحسني يشهد عرضا عسكريا لتخريج دفعة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

شهد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم عرضا عسكريا لدفعة جديدة من جنود لواء الريان ولواء الأحقاف التابعين لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.



وفي الحفل القى محافظ حضرموت كلمة أشاد فيها بمستوى العالي الذي وصل إليه الجنود المتخرجين في لوائي الريان والأحقاف، مشيرا إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تولي اهتماما خاصا بالتدريب والتأهيل للقوات العسكرية ضمن خطتها التدريبية لكل عام.

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وأكد المحافظ البحسني بأن العام التدريبي القادم يشهد إقامة دورات تدريبية نوعية في كافة المجالات العسكرية، متقدما في ختام كلمته بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي ودول التحالف العربي وعلى رأسهم الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ألقيت خلال العرض العسكري كلمة أركان حرب لواء الريان العميد أحمد صالح العامري نيابة عن قائد اللواء، وقدمت وحدات رمزية من الخريجين عرضا عسكريا عكس مستوى الانضباط والاستفادة من البرامج النظرية والعملية التي تلقوها خلال الدورة.

واختتم العرض بتكريم الثلاثة الأوائل في الدورة التدريبية وتكريم عدد من القادة والضباط المشاركين في برامج التدريب.

حضر العرض رئيس عمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس وقادة الألوية ورؤساء الشعب وعدد من القيادات العسكرية.