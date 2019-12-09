بالفيديو.. طفل نازح يبيع المناديل في المكلا يأسر قلوب الحاضرين بصوته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

لفتت انتباه مراسل "الخليج 365" في حضرموت، عذوبة صوت طفل نازح من مدينة الحديدة، وهو يغني أغنية يمنية للفنان صلاح الأخفش أثناء قيامه ببيع المناديل.



ويقول الطفل محمد علي الفقير، انه يحب الفنان صلاح الأخفش، ويحب غناء أغانيه عندما تكون نفسيته متعبة.

ودفعت الحروب المصطنعة التي تشنها مليشيا الحوثي الإيرانية في الحديدة الكثير من الاسر لترك منازلها والنزوح الى المحافظات المحررة.

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ويوكد باعة المياه والمناديل أنهم يشعرون بالسرور وهم يجنون رزقهم من عرق جبينهم، بالرغم من أشعة الشمس الحارقة التي قد لا يتحملها الكثير من كبار وصغار البلدان الأخرى.

ويقول الأطفال خلال لقاء مراسل "الخليج 365" بهم: "بالرغم من كفاحنا في طلب الرزق، إلا أننا نتمنى أن نلتحق بالمدارس".

ويعمل الكثير من الأطفال النازحين بمدينة المكلا، في بيع المياه المعدنية والمناديل على الطرقات والأرصفة المكتظة بالمارة لسد احتياجات اسرهم التي شردتهم حروب الانقلابيين من منازلهم.