تسجيل 40 حالة وفاة وإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير بصنعاء خلال 8 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

عاود فيروس انفلونزا الخنازير، بالظهور مجددا بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.



ونقل موقع الثورة نت التابع للحكومة عن مصادر طبية إنه تم تسجيل 39 حالة منها 8 وفيات، و31 حالة اشتباه إصابة بفيروس انفلونزا الخنازيز(H1N1) بالعاصمة صنعاء خلال ثمانية أيام.

وبحسب المصادر فإن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي سجلت 3 حالات وفيات يوم أمس الأول في صنعاء و11 إصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد واشتباه (H1N1).

وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتشاراً غير مسبوق للأوبئة والأمراض المنتقلة بالعدوى، نتيجة تردي الخدمات الصحية وفرض مليشيا الحوثي إجراءات تعسفية ضد المنظمات الدولية تحت مبررات وحجج واهية.

طريقة الوقاية من أنفلونزا الخنازير H1N1

- غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهر عدة مرات يوميا.

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- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بطريقة صحية.

- الاكتفاء بالمصافحة عند السلام.

- عند ظهور أعراض الأنفلونزا ولمنع انتقال المرض يفضل المكوث فى المنزل والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر عند مخالطة الآخرين.

- تجنب لمس العين والأنف أو الفم باليدين إلا بعد غسلهما جيدا.

- تنظيف الأسطح والأدوات الصلبة التى يتم لمسها بالمنظفات عدة مرات يوميا.

- أخذ الحيطة و الحرص فى الأماكن المزدحمة والمغلقة وذلك بارتداء قناع واقٍ فى الأماكن شديدة الازدحام.

- التأكد من التزام الأطفال بهذه الإجراءات.