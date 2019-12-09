عدسة "الخليج 365" ترصد كفاح الأطفال النازحين في المكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

التقى مراسل "الخليج 365" في حضرموت بمجموعة من الأطفال النازحين محافظة الحديدة، الذين يبيعون المياه المعدنية والمناديل في شوارع المكـلا، للبحث عن لقمة العيش بعزة وكرامة بعيدا عن مد الأيدي للناس.

ودفعت الحروب المصطنعة التي تشنها مليشيا الحوثي الإيرانية في الحديدة الكثير من الاسر لتركز منازلها والنزوح الى المحافظات المحررة.

ويوكد باعة المياه والمناديل أنهم يشعرون بالسرور وهم يجنون رزقهم من عرق جبينهم، بالرغم من أشعة الشمس الحارقة التي قد لا يتحملها الكثير من كبار وصغار البلدان الأخرى.

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ويقول الأطفال خلال لقاء مراسل "الخليج 365" بهم: "بالرغم من كفاحنا في طلب الرزق، إلا أننا نتمنى أن نلتحق بالمدارس".

ويعمل الكثير من الأطفال النازحين بمدينة المكلا، في بيع المياه المعدنية والمناديل على الطرقات والأرصفة المكتظة بالمارة لسد احتياجات اسرهم التي شردتهم حروب الانقلابيين من منازلهم.