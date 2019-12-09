شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول فيديو يعرض ‘‘اللحظات الأولى‘‘ للهجوم الذي نفذه الضابط السعودي وكيف تحول المكان إلى ساحة حرب؟ في فلوريدا ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلام أمريكية اللحظات الأولى التي أعقبت الهجوم الذي نفذه عسكري سعودي في قاعدة عسكرية تابعة للبحرية في فلوريدا الجمعة.

وتظهر تسجيلات فيديو انتشارا مكثفا لقوات الأمن في مسرح الهجوم، وسيارات إسعاف تنقل القتلى والمصابين من مكان الحادث، حيث قتل 3 وأصيب 7 آخرون. جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . وقتل أربعة أشخاص، الجمعة، في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية، في ولاية فلوريدا، بينهم مطلق النار، ويدعى محمد الشمراني، في حين أصيب سبعة آخرون، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت شبكة "سي أن أن" بأن مطلق النار الذي هاجم صفا عسكريا في القاعدة الجوية كان عنصرا في الجيش السعودي يتلقى التدريب في المنشأة. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن مطلق النار هو ملازم في القوات الجوية السعودية، وكان يتدرب بالقاعدة الأمريكية في إطار برنامج لتدريب الطيارين.

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