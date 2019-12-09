شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريمة بشعة تزلزل الوطن العرب.. أب يدفن ابنته حية في هذه الدولة العربية.. لن تصدق كيف فضحته طفلته الصغيرة ( تفاصيل مروعة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الشرطة الفلسطينية من كشف لغز العثور على جثة ثلاثينية توفيت خنقًا بعد أن دفنت حية.

وقالت الشرطة إن الفتاة اختقت منذ نحو شهرين، وبررت عائلتها اختفاءها بأنها مسافرة مع والدتها كمرافقة للعلاج داخل مستشفى خارج حدود القطاع.

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وأضافت الشرطة في بيان لها: الشك بدأ يراود أختها الصغيرة ذات الـ 13 عامًا، بأن رواية سفر أختها غير صحيحة ومختلقة، وتحدثت للمرشدة النفسية التي تعمل بمدرستها بأنها تعيش أزمة نفسية طاحنة بسبب عدم تصديقها للقصة التي يتحدثون بها بخصوص تغيب أختها عن البيت الذي تجاوز الشهر.

وتابعت الشرطة: تم استدعاء والد المفقودة البالغ من العمر 52عامًا، الذي أنكر بشكل كامل خلال التحقيق معه أن يكون على علم بمكان ابنته، قبل أن تواجهه الأجهزة الأمنية بالأدلة فاعترف بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد الحياة.

واعترف الأب بحفر حفرة بعمق متر ونصف المتر داخل قن دجاج في البيت نفسه، ثم وضعها داخل الحفرة ودفنها داخل التراب، مع إخفاء كامل لمعالم الجريمة.