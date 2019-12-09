شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الربيع العربي يصل سلطنة عمان .. و العمانيون يخرجون الى الشوراع .. والسلطان قابوس يجن جنونه .. شاهد(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اطلق أكاديميون ونشطاء عمانيون، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعتصام، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمشكلة البطالة وتوظيف الشباب الباحثين عن عمل.

وتصدر هاشتاج #حان_وقت_الاعتصام ترند موقع "تويتر" في سلطنة عمان، خلال الساعات الماضية، إثر استياء عدد كبير من المواطنين، نتيجة التسريح المتواصل للموظفين العمانيين في بعض الشركات، بدون أسباب مقنعة ، مما يؤدي الى تزايد مستمر في عدد الباحثين عن عمل.

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وعلق الدكتور سرحان الريسي، قائلًا: "التعاطي السلبي من قِبَل وزارة القوى العاملة، في إدارة ملف الباحثين والمسرحين عن العمل، قد يهدد الأمن والاستقرار في السلطنة، من خلال استغلال بعض المتربصين بعمان لغليان الشارع والتأثير عليهم، لذلك وجب التحرك السريع من الحكومة وإيجاد حلول واقعية لهذه المشكلة".

أما أحمد العويسي، فقال: "لا أريد الاعتصام.. أعطني فقط حقي، أنا لم آتي لأنافسك على سُلطة، ولا منصب، ولم أُرد أن أخرج من منزلي لكي أعتصم أو أتجمهر، لكن إن كنت ستحرمني من كل حقوقي (المشروعة) وستحرمني من العيش بكرامة، إن كنت ستحرمني من كل ذلك، ستجدني في الشارع حتى لو كنت كارهًا لذلك".

ومن جانبه، دعا الإعلامي العماني عادل الكاسبي، إلى التهدئة وعدم تصعيد الأزمة، فقال: أرى أن فيه (الاعتصام) ضررًا أكثر من النفع، كلنا في مركب واحد، حقوق بعضنا وإن تأخرت ستأتي بالحوار والنقاش، فالمصلحة الأولى والوحيدة لنا جميعًا هي أن نحافظ على هذا الوطن ونكون سببًا في أمنه واستقراره".

وكان مجلس الشورى العماني الجديد، أعلن أمس عن خطة وطنية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، أن هناك خطة وطنية لإحلال الوافدين تستهدف مختلف المؤسسات والشركات الحكومية تسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل، وفقًا لصحيفة "الرؤية" العمانية.

وبحسب الخطة المقترحة، فإن اللجنة تأمل كذلك في خلق فرص عمل في القطاع السياحي والقطاع الخاص، لرفع نسبة التعمين التي لم تتجاوز نسبتها 20%.

وتعد البطالة أزمة حقيقية، ومن أهم القضايا في سلطنة عمان، وتعالت أصوات الكثير من الشباب للمطالبة بحقهم في الحصول على وظيفة توفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي.

على مدى عدة أشهر، تصدر هاشتاغ "باحثون عن عمل يستغيثون" قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا في سلطنة عمان، – منذ تدشينه نهاية دييسمبر/كانون الأول 2018 – بعد دعواتٍ أطلقها عُمانيون يبحثون عن وظائف.

وفي تقريرٍ سابق، أشار مسؤول في صندوق النقد الدولي، أن سلطنة عمان لديها أعلى نسبة بطالة شباب بين الدول العربية بمعدل 50%، فيما تبقى 70% من الإناث في السلطنة خارج سوق العمل.