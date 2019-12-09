شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. مرافق مريضة يعتدي بالطعن على طبيبة وطاقم المجمع يعلنون الإضراب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات قالت مصادر طبية إن طبيبة تعمل بمجمع حكومي في عدن تعرضت، الخميس الماضي، للطعن من قبل مرافق مريضة.

Advertisements ووفق المصادر فقد وقعت الحادثة بالمجمع الصحي الحكومي بحي الميدان بكريتر. وذكرت المصادر أن الطبيبة تعرضت للاعتداء من قبل مرافق مريضة بالسلاح الابيض. وأكدت المصادر أن الاطباء في المجمع أعلنوا إضرابا شاملا عن العمل على خلفية الاعتداء هذه.

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