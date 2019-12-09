مسيرة كبرى في مسقط راس هادي دعماً للإنتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شهدت مديرية الوضيع بمحافظة ابين اليوم مهرجان خطابي ومسيرة كبرى يتوسطها حشد كبير من الوجهات القبلية والاجتماعية احتفالا بالذكرى ال 52 لعيد الاستقلال الوطني المجيد ال 30 من نوفمبر المجيد.



وطافت المسيرة شوارع واحياء مدينة الوضيع مرددها الهتافات والشعارات الثورية المطالبة بابناء الدولة الجنوبية والمؤيدة لاتفاق الرياض.

ورفع المشاركون اعلام دولة الجنوب ودول التحالف العربي ومباركين اتفاق الرياض للقيادة السياسية ممثلة بالقائد الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي الحفل رحب المناضل عباس السقاف بالقادمين من مختلف مديريات المنطقة الوسطى وشقرة والذي اشاد بالجهود الجبارة التي يبذلها ابناء مديرية الوضيع باقامة هذه المسيرة والمهرجان الخطابي الأول من نوعه في الحضور المتفاعل احتفالا بالذكرى ال 52 لعيد الاستقلال الوطني.

كما القى القيادي ناصر عزان رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الوضيع كلمة استهلها بنقل تحيات القيادة السياسية ممثلة بالقائد عيدروس قاسم الزبيدي و مستعرضا النجاحات التي حققها المجلس الانتقالي فيما يخص الاعتراف الدولي والاقليمي بالمجلس .. واصفا اياه ببالانتصار الرائع للقضية الجنوبية .

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وأوضح ان احتفال اليوم هو تواصلا لاحتفالات ابناء الجنوب وتاييدا وانتصارا لاتفاقية الرياض التي اقرت الشراكة السياسية للمجلس الانتقالي مع الحكومة اليمنية في القرار السياسي.

واشار عزان الى الدور الذي تقوم به القوات والمقاومة الجنوبية والنخب والحزام الامني وما تقدمه من بطولات وتضحيات في اداء الواجب الوطني والدفاع عن ارض الجنوب ومشيدا بالجبهة الشمالية المشتعلة في ضالع العزة والصمود بالتصدي للغزاة.

وقدم تعازيه لاسرة الشهيد البطل سالم عوض الساحمي الذي استشهد في معركة احور بالتصدي للمليشيات الاخوان القادمة من مارب اليمنية و التي اخترقت اتفاقية الرياض وما تتضمنه من عدم تقدم اي قوات من مواقعها.

واشاد باعمال المجلس الانتقالي في المديرية على تطبيع الاوضاع والتنسيق مع السلطة المحلية عموما واللقاء بها مدركين ان الجنوب يستع لكل أبنائه مطمنا مدراء المرافق الحكومية بالاستمرار في اعمالهم والدعوة الى شراكة وطنية مع ابناء المديرية ومحاربة الفساد.

وحذر عزان من الانجرار وراء دعاة الفتن واشعال الحرب من المليشيات الاخوانية والقيادات الانهزامية الفاسدة التي دابت على سلب ونهب المال العام وحقوق موظفيه.

واختتم كلمته بقوله :سنعمل معا مع اخوتنا في السلطة المحلية بامانة واخلاص والوفاء لمديريتنا ولجماهيرها على تلبية متطلبات الحياة الضرورية في مختلف المجالات.

وتخلل الحفل فقرات شعرية للشاعر احمد حسين والشاعر ماجد علي عوض التي عبرت عن اللحمة الجنوبية وعبرت ايضا عن الوقوف صفا واحدا امام المليشيات الاخوانية القادمة من مارب اليمنية.