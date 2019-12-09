أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الاثنين .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

الميليشيات تتسبب بإرتفاع إيجارات المساكن 4 أضعاف https://www.elyamnelaraby.com/440808/ قوات الحزم الأمني في عدن تصدر قرار هام وعاجل https://www.elyamnelaraby.com/440809 شاهد .. حوثي يتهجم على معلمة في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/440812/ باحث عربي يكشف عن التكتيك السياسي الذي يتبعه معرقلوا اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/440815/ إشهار نادي الطالب الجامعي في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/440818 من هو القيادي الحوثي ناشر الكريدي ؟ https://www.elyamnelaraby.com/440821 Advertisements قيادي بالإنتقالي: إيران تريد أن تستحوذ على أهم طرق الملاحة الدولية.. وهذا مصير القضية الجنوبية (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/440834/ قصف عشوائي على مناطق آهلة بالسكان في الزاهر بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/440842 مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/440848 مسلحون حوثيون يقتلون مواطنا ويختطفون آخرين بمدينة ذمار https://www.elyamnelaraby.com/440852 مأرب.. البدء بمحاكمة خلية حوثية متهمة بزراعة الألغام والعبوات الناسفة https://www.elyamnelaraby.com/440859/ الإنتقالي يشدد على تعيين محافظ ومدير امن لعدن قبل دخول أي قوة عسكرية https://www.elyamnelaraby.com/440860/ المحويت.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة إزالة لشبكات "الواي فاي" في المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/440868/

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