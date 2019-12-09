شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو صادم لـ معلمة تقوم بعمل فاضح ومحرم مع 15 من طلابها داخل قاعة الفصل الدراسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في مصر مقطع فيديو يظهر مجموعة من الطلاب يرقصون، ويصفقون خلف معلمة وهي تشرح درسًا داخل فصل دراسي.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، وأثار جدلًا واسعًا طلبة يرقصون ويصفقون فيما تستمر المعلمة بشرح الدرس، ولم تتخذ أي إجراء لردع الطلبة عن فعلهم.

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وأشار بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إلى أن الواقعة حدثت في مدرسة فوه الثانوية التابعة لإدارة فوه التعليمية في محافظة كفر الشيخ شمال مصر.

وفي أول إجراء رسمي من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ على ما حدث، ذكرت صحيفة ”مصراوي“ أن المديرية قررت فصل الطلاب لمدة 15 يومًا، ومعاقبة مدير المدرسة بالخصم 15 يومًا من راتبه، ونقل المعلمة التي حدثت الواقعة في حصتها من مدرستها، إلى مدرسة قريبة حفاظًا على مكانتها.