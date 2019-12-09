شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لهذا السبب الصادم.. فتاه سعودية ترفع قضية على والدها ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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(شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل .

ي واقعة فريدة من نوعها قالت وسائل إعلام سعودية إن مواطنة سعودية قدمت شكو للقضاء، بعد رفضه والدها زواجها من 11 عريسا. وبحسب المصادر، فإن المواطنة السعودية طالبت القضاء بإثبات عضلها فإنها عانت من والدها الذي يرفض الخُطّاب بلا مبرر حتى بلغت من عمرها 37 سنة وأضحت فرصتها في الزواج ضئيلة. وقالت المواطنة السعودية إن والدها يبحث عن أي عيب أو عذر للرفض، إذ رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال وآخر لأنه يسكن في منطقة بعيدة، وثالثاً لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريساً رابعاً لأنه مطلق. وأضافت، أتمنى الزواج وأعيش حياتي وقررت توكيل محامية لرفع قضية عضل على أبي. وأشارت إلى أنها بلغت سن 37 عاماً وسبق أن تقدم لها 11 عرسيا على مدى 5 أعوام وكان والدها يرفض ويمتنع بحجج واهية، تارة أن العريس غير مناسب، وتارة أنها تستحق أفضل من هذا، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبها، كنت مطيعة ولا حيلة لي من أمري، وألتزم بتسليمه راتبي نهاية الشهر وأحتفظ بمصروفي الشخصي. وأوضحت المصادر، أن إحصائية وزارة العدل حول متوسط إجمالي قضايا العضل الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ متوسطه (750) قضية في السنة الواحدة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ 29%، الرياض 24%، المنطقة الشرقية 22%، ثم الحدود الشمالية، الجوف، نجران، وأخيراً الباحة. وأكدت المصادر أن التوجيهات المبلغة للمحاكم تقضي بسرعة البت على ألا تتجاوز جلستين إذا استوفت القضية شروطها.