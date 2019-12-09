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عدن - ياسمين التهامي - اربكت حسابات كل قيادات المجلس الانتقالي ... وزير الداخلية احمد الميسري يتلقى قبل قليل هدية لا تقدر بثمن صعقت عيدروس الزبيدي

علقت القيادية الجنوبية هدى العطاس على حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري اطلقها نشطاء مقربين من المجلس الانتقالي وابدت العطاس في تغريدة على تويتر عن رفضها الحملة مشيرة إلى أن التركيز المبالغ فيه على ان عدو الجنوبيين الاول هو أحمد الميسري يشتت توجيه البوصلة الجنوبية صوب العدو الحقيقي جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements

واضافت هدى العطاس بالقول : لست مع هذا الهاشتاق، الذي اطلق في "تويتر" والتركيز المبالغ فيه على ان عدو الجنوبيين الاول هو أحمد الميسري، واراه نوعا من تشتييت توجيه البوصلة الجنوبية صوب العدو الحقيقي سوى بقصد او بغير قصد، وعدونا الفعلي القادر على هزيمتنا في حقيقة الأمر ليسا جهة او طرف، بل عدونا الفعلي تناحرنا هوشليتنا السياسية وتفاهة سلوكنا نحو بعضنا.

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