شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" شاهد كيف أصبحت؟ .... لحظة إطلاق النار على وجه راقصة مشهورة في حفل زفاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" شاهد كيف أصبحت؟ .... لحظة إطلاق النار على وجه راقصة مشهورة في حفل زفاف
أطلق شخص النار النار على وجه راقصة على المسرح في حفل زفاف بالهند وقت الاستراحة بين أغنيتين، الأمر الذي استفز المعازيم وقام هذا المدعو بإخراج سلاحه وأطلق النار على وجهها.
وأصيبت الراقصة بإصابات في الفك وعظام الوجه، ولكن الأطباء أشاروا إلى استقرار حالتها الآن وبقائها على قيد الحياة بوجه مهشم.
جديد اب برس :
لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي
وكانت الحادثة وقعت خلال حفل زفاف أحد الزعماء في ولاية براديش الهندية، وأحيت الراقصة هينا الفرح برفقة راقصة أخرى، وقد ضبطت الشرطة المجرم الذي أطلق النار وجار التحقيق معه.
كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" شاهد كيف أصبحت؟ .... لحظة إطلاق النار على وجه راقصة مشهورة في حفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.