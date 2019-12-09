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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" أغرب مواقف حدثت على الهواء خلال حفلات الزفاف ... عريس يهرب ليلة الدخلة وآخر يتحرش بامرأة أمام عروسه

أعد أحد مقدمي المحتوى على "يوتيوب" فيديو يشمل عدد من المواقف المحرجة التي شهدتها حفلات الزفاف خلال الفترة الأخيرة.

وفي الفيديو، هناك 10 مواقف غريبة أبرزها محاولة هروب أحد الشبان من حفل زفافه، وكذلك تحرش العريس بأحد المعازيم.

جديد اب برس :

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وقد نال الفيديو الكثير من المشاهدات والتدوالات بين رواد التواصل الاجتماعي.