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عدن - ياسمين التهامي - عندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي هزت كل ابناء اليمن ... يمنية تصرخ وتستغيث بالجيران

اقدم مواطن على ارتكاب جريمة قتل لزوجته داخل منزلهم الواقع بالقرب من مسجد العادل بمدينة انماء بمحافظة عدن جنوب اليمن . لكن المفاجأة التي صدمت الجميع وفقا لشهود عيان ان المواطن قام بعد قتل زوجته على اطلاق النار على نفسه منتحرا حيث سمع جيرانهما صراخ واستنجادات للزوجة لينتهي ذلك بسماع طلقات الرصاص. جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements

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