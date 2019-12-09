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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب جنوبي يذهب للمستشفى لعلاج زوجته ..وهناك تحدث الكارثة التي لم يتوقعها احد ويشهر الشاب سلاحه القاتل ويقدم على عمل مرعب هز كل ابناء الجنوب

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كانت هذه تفاصيل خبر شاب جنوبي يذهب للمستشفى لعلاج زوجته ..وهناك تحدث الكارثة التي لم يتوقعها احد ويشهر الشاب سلاحه القاتل ويقدم على عمل مرعب هز كل ابناء الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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