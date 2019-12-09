شكرا لمتابعة خبر عن فرت من زوجها لكن اهلها اجبروها على العودة اليه..فاستجارت بالقاضي الذي جن جنونه بسبب العمل الفاضح والمحرم شرعا الذي قام به الزوج مع زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فرت من زوجها لكن اهلها اجبروها على العودة اليه..فاستجارت بالقاضي الذي جن جنونه بسبب العمل الفاضح والمحرم شرعا الذي قام به الزوج مع زوجته

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