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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..صحيفة أمريكية تزف قبل قليل اسعد خبر للملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بأكمله وتكشف السبب الحقيقي لمهاجمة الشمراني القاعدة الامريكية في فلوريدا

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