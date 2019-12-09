شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مشعوذ يمني شهير يفجر مفاجأة ويكشف عن مكان تواجد الرئيس السابق " صالح " في احد الجبال المحيطة بصنعاء ويحدد موعد ظهوره مجدداً..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفاد أحد المشعوذين والدجالين بأنها وصلته معلومات من الجني غشروق يفيد فيها عن مكان تواجد الرئيس علي عبدالله صالح ويتمنى عودته.

وذكر بان “الزعيم “عفاش” لايزال حيا يرزق ومتواجد عند صاحب نحل في جبال خولان”.

جديد الخليج 365:

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و زعم غشروق في رسالة إلى كل أنصار حزب المؤتمر في اليمن، بأن الزعيم عفاش يبلغكم السلام على لسان غشروق ويقول لكم انه بخير، وسيعود إليكم في شهر محرم القادم و الانتفاضة مستمرة.

وأدعى بأن زعيم قبائل جن طوق صنعاء فشل في حشد القبائل لمواجهة الملك شمهرش وهرب باتجاه سنحان.

واغتالت مليشيا الحوثي الرئيس الراحل صالح وأمين عام حزبه عارف الزوكا في منزله بالعاصمة صنعاء، في انتفاضة 2 ديسمبر 2017.