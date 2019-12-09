" 8 " علامات واضحة تدل على الإصابة بالضعف الجنسي ..( طريقة العلاج)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هذه الأعراض قد تدل على وجود التهاب الأعصاب، فهل تعاني من أحدها؟ - وخز في اليدين أو القدمين جديد الخليج 365: Advertisements - شعور بأنك ترتدي قفازًا أو جوربًا ضيقًا - آلام حادة وطاعنة - شعور ضعيف وثقيل في الذراعين والساقين - إسقاط الأشياء بانتظام من يديك - انخفاض في ضغط الدم - العجز الجنسي وخاصة عند الرجال - الإمساك - التعرق المفرط

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