شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دعوات السعوديين تصيب تركي ال الشيخ راعي الانفتاح بالسعودية هذا ماحدث له واجبره على الفرار من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في الوقت الذي ودّع فيه تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس الهيئة العامة للترفيه، السعوديين قبيل مغادرته المملكة إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية، لا تزال مشاهد التعري والشذوذ الجنسي هي البارزة في فعاليات الهيئة. وتحدثت مصادر عن اصابة تركي ال الشيخ بورم سرطاني خبيث جديد الخليج 365: Advertisements فقد تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوّراً يُظهر شواذاً ومتحولين جنسياً يمارسون أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع في إحدى فعاليات موسم الرياض. محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع👇 pic.twitter.com/1DIyFvhhTI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 5, 2019 "> تركي الشلهوب ✔@TurkiShalhoub محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع👇 pic.twitter.com/1DIyFvhhTI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 5, 2019 ١٧٤ محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع👇 pic.twitter.com/1DIyFvhhTI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 5, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع👇 pic.twitter.com/1DIyFvhhTI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 5, 2019 وفي فيديو ثانٍ، ظهر شابٌ وهو يحمل فتاةً غير محجبة على ظهره وسط الحشود. وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية. ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن مصادر وصفتها بالمقربة من آل الشيخ أن “الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة”. وطمأنت هذه المصادر المقربة على صحة آل الشيخ، مشيرة إلى أنه “سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي وسيعود إلى لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه .

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