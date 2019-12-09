شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قناة المسيرة توقف كل برامجها وتباغت الجميع بالاعلان عن بيان حوثي عاجل وجديد ( صورة + نص البيان ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن ناطق وزارة الصحة في حكومة المليشيات، الدكتور يوسف الحاضري، أكد اليوم الأحد، إن “إغلاق مطار صنعاء حال دون سفر قرابة 320 ألف مواطن للخارج لتلقي العلاج توفي منهم 42 ألف ونسبة 13% منهم أطفال”. جديد الخليج 365: Advertisements وأكد الحاضري إن “قرابة ثلاثة مليون طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الوخيم ومعرضون للوفاة كل عشر دقائق إذا لم يتلقوا العناية الطبية المناسبة”. وكان التحالف العربي قد أعلن مؤخرا، إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية في خطوة اعتبرها إنسانية لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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