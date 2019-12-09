شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مجلس النواب الامريكي يطيح بالرئيس ترامب من منصبه .. وقناة "سي.بي.إس" الفضائية الامريكية تعلن الامر رسميا على لسان رئيس لجنة المخابرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم (الأحد): "إن من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ تمهيدًا لعزله على تلك التي يوجد فيها دليل قاطع بدلًا من محاولة اتهامه في كل شيء".

وأضاف "شيف" لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية: "كانت إستراتيجيتي دومًا.. توجيه الاتهام لمن يقوم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع، وليس محاولة الاتهام في كل شيء حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".

جديد الخليج 365:

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وأتت تصريحات رئيس لجنة المخابرات، ردًّا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى "ترامب"، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.