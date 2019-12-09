شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الحوثي يخرج عن صمته ويصعق الجميع ويكشف عن 14 من القيادات المؤتمرية وافقت على تصفية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح مقابل هذا العرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ما تزال مليشيا الحوثي مستمرة في التبرير لقتل صالح، إذ لا أحد يدرك حجم المكر والطريقة التي تم بها تصفية الرجل إلا الذين كانوا على مقربة منه أو يحبونه.

فبعد عامين على اغتياله والقصص لا تزال تنشر حول مقتله والدوافع التي جعلت المليشيا أمام خيار واحد.

جديد الخليج 365:

Advertisements

محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية كشف اليوم من خلال تغريدة له” . بأن 14 قياديا في المؤتمر الشعبي العام كانوا على اطلاع بالمخطط، وأنه تم عرضه عليهم للموافقة قبل البدء بالمعركة.

وأضاف أن الفتنه هي التي لا يعرف أين الحق فيها، موضحا أن ما حصل من أحداث في ديسمبر ليست فتنه بل مؤامرة بإعداد مسبق وعلى تواصل مباشر مع ما اسماه دول العدوان.

كما أشاد بأبناء الشعب قائلا: وقد حاول جميع أبناء الشعب شخصيات ومسؤولين وعلى رأسهم شرفاء القبائل ثنيهم عن الاقدام على تنفيذ المخطط.

مثل هذه الرسائل تأتي في وقت المليشيا بأمس الحاجة فيه للمقاتلين من أبناء القبائل، إلى جانب تخوفها من أي خروج إلى الشارع أو احتجاجات، وقلقها المستمر من أي تجمعات عسكرية كالتي يقودها العميد طارق ابن شقيق الرئيس صالح في الساحل الغربي.